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"التجارة" تؤكد متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة
منذ ساعة
1836
الرياض (صدى):
أكدت وزارة التجارة، أن متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية بلاغات المستهلكين ويمكن الإبلاغ عبر 1900.
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وزارة التجارة
محطات الوقود
أسعار الوقود
التعليقات
الملل
عدد التعليقات : 480
منذ 53 دقيقة
كسرتو ظهرنا بالنبزين كل شوي في ارتفاع
الحياة مثل البذرة اما تسقيها بالحب
او تقسيها بالكره
غييييوووورررر
عدد التعليقات : 8058
منذ 3 دقائق
الله المستعان
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غييييوووورررر
الله المستعان
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ط 🍹🍹🍹
افااا يانذل
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