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الجوائز المالية لـ بطل كأس العرب في قطر

منذ 19 دقيقة
1566
الجوائز المالية لـ بطل كأس العرب في قطر

طلال الغامدي (صدى):
تشهد قطر في ديسمبر المقبل "كأس العرب FIFA 2021" والتي تخصص جوائز مالية كبيرة للفائزين بالبطولة.

وأوضحت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بطل البطولة يحصل على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وسيحصل وصيف البطولة على ثلاثة ملايين دولار.

أما صاحب المركز الثالث يحصل على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وسيحصل صاحب المركز الرابع على جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الملحق المؤهلة للبطولة ستقام من 19 إلى 25 يونيو المقبل، حيث أجريت قرعة بطولة كأس العرب وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.

قطر
كأس العرب

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
هؤلاء حرامية المفروض يطبق فيهم حكم الله ليسوا مثل اي سارق هؤلاء سرقوا الوطن عليهم من الله ما يستحقون .
¥ ولد نجد ¥
نسأل الله العظيم أن يعجل بزوالهم اللهم سلط عليهم جند من جندك ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر و مكروه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكرا لكم هيئة الفساد
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين

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