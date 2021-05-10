الجوائز المالية لـ بطل كأس العرب في قطر

طلال الغامدي (صدى):
تشهد قطر في ديسمبر المقبل "كأس العرب FIFA 2021" والتي تخصص جوائز مالية كبيرة للفائزين بالبطولة.
وأوضحت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن بطل البطولة يحصل على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وسيحصل وصيف البطولة على ثلاثة ملايين دولار.
أما صاحب المركز الثالث يحصل على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، وسيحصل صاحب المركز الرابع على جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن مباريات الملحق المؤهلة للبطولة ستقام من 19 إلى 25 يونيو المقبل، حيث أجريت قرعة بطولة كأس العرب وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة.