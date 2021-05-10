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قرار من "فيفا" بشأن دعوى جابرييل ضد الهلال

منذ 6 دقائق
1284
قرار من "فيفا" بشأن دعوى جابرييل ضد الهلال

نواف السالم (صدى):
أعلنت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن رفض دعوى البرازيلي جابرييل لاعب كونثيانز ضد نادي الهلال، بحسب ما أعلن تركي المسند مدير الاحتراف السابق في النادي العاصمي.

وقال تركي المسند:" صدر قرار غرفة فض المنازعات بالـ(FIFA) فيما يخص اللاعب جابرييل مع نادي الهلال 2019، حيث جاء منطوق القرار برد دعوى اللاعب".

وأوضح :"هذا القرار بلا شك أثبت صحة الإجراءات التي تمت، والتي كنت مسؤولاً عنها في حينها".

وكان برينو تنوري محامي البرازيلي جابرييل، طالب إدارة الهلال بدفع تعويضات مالية بعدما تراجعت الأخيرة عن إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق؛ بعد أن فضلت عليه الكولومبي كويلار الذي قدم إلى الفريق الأزرق من فلامنجو البرازيلي نهاية أغسطس 2019 ومستمر مع الفريق حتى الآن.

الهلال
فيفا
جابرييل

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
هؤلاء حرامية المفروض يطبق فيهم حكم الله ليسوا مثل اي سارق هؤلاء سرقوا الوطن عليهم من الله ما يستحقون .
¥ ولد نجد ¥
نسأل الله العظيم أن يعجل بزوالهم اللهم سلط عليهم جند من جندك ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر و مكروه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكرا لكم هيئة الفساد
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين

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