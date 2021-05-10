نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر

منذ ساعة
1552
التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر

فهمي محمد (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، صرح بأنه في مساء اليوم الاثنين (10 مايو 2021م) تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد-، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

"تحالف دعم الشرعية
زورق مفخخ
جنوب البحر الأحمر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو محمد
هؤلاء حرامية المفروض يطبق فيهم حكم الله ليسوا مثل اي سارق هؤلاء سرقوا الوطن عليهم من الله ما يستحقون .
¥ ولد نجد ¥
نسأل الله العظيم أن يعجل بزوالهم اللهم سلط عليهم جند من جندك ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر و مكروه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكرا لكم هيئة الفساد
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين

أخر الأخبار

قرار من "فيفا" بشأن دعوى جابرييل ضد الهلال
قرار من "فيفا" بشأن دعوى جابرييل ضد الهلال
منذ 5 دقائق 1250
الجوائز المالية لـ بطل كأس العرب في قطر
الجوائز المالية لـ بطل كأس العرب في قطر
منذ 18 دقيقة 1505
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من  أمير الكويت
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من  أمير الكويت
منذ 23 دقيقة 1310
أمن الدولة تُحذر من الاستجابة للرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات
أمن الدولة تُحذر من الاستجابة للرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات
منذ 27 دقيقة 1417
فلكية جدة: رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس
فلكية جدة: رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس
منذ 35 دقيقة 1425
أنباء سارة عن ثنائي الهلال "الدوسري" و"جانج هيون"
أنباء سارة عن ثنائي الهلال "الدوسري" و"جانج هيون"
منذ 38 دقيقة 1566
ألزم ما عليها التصوير
ألزم ما عليها التصوير
منذ 42 دقيقة 393
مواطن ينجو بعد محاولة لتصوير الحلال
مواطن ينجو بعد محاولة لتصوير الحلال
منذ 45 دقيقة 512
فلسطين تنكس أعلامها حدادًا على ضحايا غزة
فلسطين تنكس أعلامها حدادًا على ضحايا غزة
منذ 46 دقيقة 1598
مهاجم يسجل هدف عالمي
مهاجم يسجل هدف عالمي
منذ 47 دقيقة 478