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بالفيديو.. العيسى يكشف عن الفرق بين الروح والنفس

منذ 11 دقيقة
1303
بالفيديو.. العيسى يكشف عن الفرق بين الروح والنفس

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، العلاقة بين الروح والنفس.

وقال محمد العيسى خلال حواره ببرنامج " بالتي هي أحسن " : " الروح تختلف عن النفس لأنها هي الحياة التي تعد هبة من الخالق للإنسان ليحيا بها وهي الروح البشرية "، لافتا: " الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من هذه الحياة ما تناسبه كبشر".

ولفت:"الروح هي الحياة بينما النفس هي الإرادة والمشاعر والغرائز، فالنفس مرتبطة بالروح والروح لا ترتبط بالنفس لأن الروح تهب النفس الحياة بأمر الله وليس العكس".

وأوضح:"الروح تتأثر في وصفها لما تفعله النفس فيقال روح طيبة وروح خبيثة"، كما شبه العلاقة بين الروح والنفس بالمركبة، قائلا:"المركبة هي جسد الإنسان وآلية التشغيل هي الروح والمحرك لهذه المركبة هي النفس".

 

محمد العيسى
الروح
برنامج بالتي هي أحسن

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
هؤلاء حرامية المفروض يطبق فيهم حكم الله ليسوا مثل اي سارق هؤلاء سرقوا الوطن عليهم من الله ما يستحقون .
¥ ولد نجد ¥
نسأل الله العظيم أن يعجل بزوالهم اللهم سلط عليهم جند من جندك ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر و مكروه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكرا لكم هيئة الفساد
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين

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