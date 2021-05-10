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شاهد.. طبيب يوناني يكشف عن تجربته بالعمل في المملكة والحلويات المفضلة له

منذ ساعة
1744
شاهد.. طبيب يوناني يكشف عن تجربته بالعمل في المملكة والحلويات المفضلة له

الرياض (صدى):
كشف طبيب العلاج الطبيعي والتأهيل اليوناني، أثانيسيوس كاراسيريديس، عن تجربته بالعمل في المملكة.

وقال أثانيسيوس كاراسيريديس خلال لقائه في برنامج "تجربة فريدة" المذاع على قناة "SBC"، إنه عندما بحث عن المملكة على شبكة الإنترنت قبل قدومه إليها اكتشف أن الرياض مدينة ملائمة للأطفال وكان ذلك هو انطباعه الأول.

ولفت إلى أن هناك الكثير من ساحات اللعب في كل مركز تجاري وحتى في الخارج إن كان الطقس يسمح بذلك، مشيرا إلى أنه عندما بحث عن الأطعمة المحلية قبل قدومه كانت "الكبسة" أول شيء اكتشفه.

وأوضح أنها لذيذة وجميلة، مبينا أن الحلوى المفضلة والخاصة لديه هي "المعمول" و"الكليجة".

أثانيسيوس كاراسيريديس
المعمول
الكليجة

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو محمد
هؤلاء حرامية المفروض يطبق فيهم حكم الله ليسوا مثل اي سارق هؤلاء سرقوا الوطن عليهم من الله ما يستحقون .
¥ ولد نجد ¥
نسأل الله العظيم أن يعجل بزوالهم اللهم سلط عليهم جند من جندك ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر و مكروه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
شكرا لكم هيئة الفساد
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين

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