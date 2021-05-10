نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

منذ 4 دقائق
1137
" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة عبر تعميم وجهته اليوم إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة, وذلك إشارة إلى بيان وزارة الداخلية بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يُعلَّق القدوم منها.

وينص التعميم على تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها؛ على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا( COVID 19 ).

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا PCR) لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، فيما يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة سبعة أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية، مؤكدة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ الموافق 20 مايو 2021م.

المملكة
الطيران المدني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حرصت على تماسك بحثي وجعله وحدة وقالب واحد ومهما تسرب منه لا أحد يستطيع فك شيفرات الطاقة فيه
د محمد ماجد بخش
وحدة الذرات المكافئة هي مفتاح الطاقة التي تخرج من كهوف الذرات ما يلزمك من طاقة من خلال التحكم في فص الكتلة وقص الطاقة بالمقص...
د محمد ماجد بخش
قصة بطل لا يتكرر . أحمد عيد سِجِل الكرة السعودية وعنوان لها
د محمد ماجد بخش
بنيت بحثا وهدمت حياة نفس وحالت وقائع الحياة دون اكتمال هذا البحث وصرت مدينا لعشرة جهات أو أكثر
د محمد ماجد بخش
لا تحرقوا المولود داخل اللفة، ظنا منكم أن اللفة خالية . الكهف المغناطيسي غير موجود في الأصل نحن نرسم له خطواته وعندما يحدث تكون...

أخر الأخبار

إطلاق نار بجوار منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل
إطلاق نار بجوار منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل
منذ دقيقة 1051
" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
منذ 4 دقائق 1137
شاب يضرم النار في والده بسبب خلافات بينهما
شاب يضرم النار في والده بسبب خلافات بينهما
منذ 18 دقيقة 243
عروس توهقت قدام الضيوف
عروس توهقت قدام الضيوف
منذ 24 دقيقة 279
لحظات مروعة بعد انفجار مصنع
لحظات مروعة بعد انفجار مصنع
منذ 24 دقيقة 292
تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة
تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة
منذ 24 دقيقة 1397
لا تنام وانت تسوق
لا تنام وانت تسوق
منذ 25 دقيقة 277
بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي
بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي
منذ 48 دقيقة 1778
بالفيديو.. إصابة " الشقيري " خلال تصوير مشهد السيارة
بالفيديو.. إصابة " الشقيري " خلال تصوير مشهد السيارة
منذ 50 دقيقة 662
بالفيديو .. " الشقيري " يكشف سر تغيير شخصيته إلى الكوميديا
بالفيديو .. " الشقيري " يكشف سر تغيير شخصيته إلى الكوميديا
منذ 52 دقيقة 348