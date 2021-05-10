نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة

منذ 24 دقيقة
1394
تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أنه وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونظرا للمتغيرات المتعلقة بالوباء على الصعيد العالمي، فسوف يتم البدء في تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات حسب المعتمد في المملكة.

ودعت "وقاية" جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو لم يمض عليهم 14 يوماً من استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، اتباع الإجراءات الاحترازية؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 ) المطبقة في المملكة، والالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للمدة المعتمدة (7 أيام)، مع إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليوم الأول واليوم السابع من الوصول، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأمين صحي ساري المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة قبل القدوم، وذلك للفئات الموضحة في "البروتوكول" الصحي الخاص بذلك والمنشور على الموقع الإلكتروني لـ "وقاية"، ويتسثنى من ذلك القادمون من الخارج من المقيمين في المملكة الذين تظهر حالتهم "محصّن" في تطبيق توكلنا.

وأعلنت "وقاية" في بيان اليوم أنه لن يُطبق الحجر الصحي على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ويشترط عليهم تقديم شهادة فحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لمن أعمارهم فوق 8 سنوات وذلك ابتداءً من تاريخ 20 / 5 / 2021.

ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل الرجوع إلى الصفحة المخصصة بالموقع الإلكتروني لـ"وقاية" على الرابط من هــــنـــأ.

المملكة
البروتوكولات
هيئة الصحة العامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حرصت على تماسك بحثي وجعله وحدة وقالب واحد ومهما تسرب منه لا أحد يستطيع فك شيفرات الطاقة فيه
د محمد ماجد بخش
وحدة الذرات المكافئة هي مفتاح الطاقة التي تخرج من كهوف الذرات ما يلزمك من طاقة من خلال التحكم في فص الكتلة وقص الطاقة بالمقص...
د محمد ماجد بخش
قصة بطل لا يتكرر . أحمد عيد سِجِل الكرة السعودية وعنوان لها
د محمد ماجد بخش
بنيت بحثا وهدمت حياة نفس وحالت وقائع الحياة دون اكتمال هذا البحث وصرت مدينا لعشرة جهات أو أكثر
د محمد ماجد بخش
لا تحرقوا المولود داخل اللفة، ظنا منكم أن اللفة خالية . الكهف المغناطيسي غير موجود في الأصل نحن نرسم له خطواته وعندما يحدث تكون...

أخر الأخبار

إطلاق نار بجوار منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل
إطلاق نار بجوار منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل
منذ دقيقة 1045
" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
" الطيران المدني " تعلن إجراءات جديدة لدخول المسافرين إلى المملكة
منذ 3 دقائق 1123
شاب يضرم النار في والده بسبب خلافات بينهما
شاب يضرم النار في والده بسبب خلافات بينهما
منذ 17 دقيقة 243
عروس توهقت قدام الضيوف
عروس توهقت قدام الضيوف
منذ 24 دقيقة 279
لحظات مروعة بعد انفجار مصنع
لحظات مروعة بعد انفجار مصنع
منذ 24 دقيقة 292
تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة
تحديث " البروتوكولات " والإجراءات الاحترازية للقادمين من خارج المملكة
منذ 24 دقيقة 1394
لا تنام وانت تسوق
لا تنام وانت تسوق
منذ 25 دقيقة 277
بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي
بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي
منذ 48 دقيقة 1778
بالفيديو.. إصابة " الشقيري " خلال تصوير مشهد السيارة
بالفيديو.. إصابة " الشقيري " خلال تصوير مشهد السيارة
منذ 50 دقيقة 662
بالفيديو .. " الشقيري " يكشف سر تغيير شخصيته إلى الكوميديا
بالفيديو .. " الشقيري " يكشف سر تغيير شخصيته إلى الكوميديا
منذ 52 دقيقة 348