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بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي

منذ 48 دقيقة
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بيان من قوات التحالف حول استهداف مطار أبها الدولي

أبها (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء اليوم الاثنين (10 مايو 2021م) تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة .

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين -ولله الحمد-، ونتج عن ذلك تهشم زجاج بعض عربات المساندة الأرضية لحافلات نقل المسافرين.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم العدائي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اليمن
قوات التحالف
مطار أبها

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