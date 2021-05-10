رئيس الاتحاد منتظر التقرير النهائي للبرازيلي كاريلي بشأن لاعبي الفريق 

طلال الغامدي (صدى):
تواصل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي مع المدير الفني للفريق، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لحسم بعض الملفات التي تخص الفريق.
ويترقب أنمار الحائلي التقرير النهائي للمدرب كاريلي الخاص بلاعبي الفريق من أجل مخالصة عدد من المحليين بنهاية الموسم الجاري، بحسب الزميلة "الرياض".
ومن المقرر أن الاتحاد يواجه نادي ضمك، يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 46 نقطة بينما ضمك يأتي بالمركز الرابع عشر وفي رصيده 28 نقطة.