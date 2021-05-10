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بالفيديو.. تحديات واجهتها الوظائف بسبب أزمة كورونا

منذ ساعة
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بالفيديو.. تحديات واجهتها الوظائف بسبب أزمة كورونا

الرياض (صدى):
تحدث عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض عن التحديات التي واجهتها الوظائف في ظل أزمة كورونا.

وقال خلال لقائه بنشرة النهار على قناة "الإخبارية": "من بداية الأزمة كان عندنا فرصة ممتازة للعمل دون الذهاب إلى مقر العمل وهذا أهم تغيير حصل بسبب الوسائل التقنية".

وأضاف: "أصبح هناك برامج تتيح قياس الأداء وبرامج للاجتماعات والتحكم في الأجهزة عن بعد فصار فيه تغير في آلية العمل بشكل عام".

أما فيما يخص المحفزات الوظيفية، فأوضح أن هناك تحديات واجهتها الوظائف بسبب "كورونا" حيث انخفضت الاعمال بشكل عام وأصبح هناك صعوبة في ترقية الموظفون.

وتابع: "صاحب العمل ليس محفز حاليًا أن يزيد الراتب أو الترقية بسبب الوضع المالي وصاحب العمل تخلص مؤخرًا من عدد كبير من الموظفين".

فيما يتضمن التحدي الثاني العاملين نفسهم وعدم وجودهم بمقر العمل فالتطوير لديهم ليس مستمر وليس بكفاءة عالية كما هو الحال داخل مقر العمل.

 

الموارد البشرية
كورونا
سوق العمل

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