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نادي فلامينجو البرازيلي يرفض إعارة " أراسكايتا " للنصر

منذ 26 دقيقة
1539
نادي فلامينجو البرازيلي يرفض إعارة " أراسكايتا " للنصر

نواف السالم (صدى):
رفضت إدارة نادي فلامينجو البرازيلي التخلي عن خدمات لاعبها الأوروجوائي جيورجيان دي أراسكايتا لصالح نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة " cenariomt" البرازيلية أن النصر قدم عرضًا للحصول على "أراسكايتا" على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل مليوني يورو مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.

فيما يرغب "فلامينجو"في بيع "أراسكايتا" بشرط ألا يقل المقابل المادي عن مبلغ 20 مليون يورو ويكون البيع نهائيًا وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.

وشارك اللاعب خلال مسيرته في 265 مباراة وساهم في إحراز 144 هدفًا.

نادي النصر
نادي فلامينجو
جيورجيان دي أراسكايتا

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا

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