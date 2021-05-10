نادي فلامينجو البرازيلي يرفض إعارة " أراسكايتا " للنصر

نواف السالم (صدى):
رفضت إدارة نادي فلامينجو البرازيلي التخلي عن خدمات لاعبها الأوروجوائي جيورجيان دي أراسكايتا لصالح نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة " cenariomt" البرازيلية أن النصر قدم عرضًا للحصول على "أراسكايتا" على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل مليوني يورو مع أفضلية الشراء نظير مبلغ 13 مليون يورو.
فيما يرغب "فلامينجو"في بيع "أراسكايتا" بشرط ألا يقل المقابل المادي عن مبلغ 20 مليون يورو ويكون البيع نهائيًا وليس بنظام الإعارة وأفضلية الشراء.
وشارك اللاعب خلال مسيرته في 265 مباراة وساهم في إحراز 144 هدفًا.