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الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.6 مليون جرعة

منذ 9 دقائق
1238
الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.6 مليون جرعة

الرياض (صدى):
ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت اليوم الاثنين لـ 10.6 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة
لقاح فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا

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