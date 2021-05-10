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بالفيديو.. " الحج والعمرة " : تطبيق اعتمرنا قادر على مقاومة الضغط التقني

منذ 50 دقيقة
1231
بالفيديو.. " الحج والعمرة " : تطبيق اعتمرنا قادر على مقاومة الضغط التقني

الرياض (صدى):
أكد نائب وزير الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" قادرعلى مقاومة الضغط التقني.

وقال خلال لقائه بقناة "الإخبارية": "في تنسيق كبير بينا وبين هيئة البيانات على توفيرالخدمات من خلال توكلنا واعتمرنا للمساعدة في تخفيض الضغط عن التطبيقين، ومن بداية رمضان بدأ الضغط التقني يخف".

وأضاف: "مع مرور الوقت ودخولنا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان معظم الأماكن اكتملت لذا يحاول الشخص الدخول أكثر من مرة لايجاد التصريح وكثرة المحاولات تزيد من الضغط التقني على التطبيقات إلا أن ذلك محسوب وسنعمل على تطويع التقنية مستقبلاُ".

 

الحج والعمرة
تطبيق اعتمرنا
تطبيق توكلنا

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
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اللهم أفرغ علينا صبرا

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