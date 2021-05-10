نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الحج والعمرة تكشف عن سر نجاح موسم العمرة

منذ 58 دقيقة
1530
بالفيديو.. الحج والعمرة تكشف عن سر نجاح موسم العمرة

الرياض (صدى):
قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن نجاح موسم العمرة هو بسبب التناغم والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وأوضح عبدالفتاح مشاط خلال حواره مع قناة الإخبارية أن جميع الجهات وقفت وقفة دقيقة في تنفيذ الخطط خلال موسم رمضان من خلال الاستعداد المسبق والتكامل والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية في الأوقات الحرجة.

وأشار إلى أن الجميع يعمل كنسيج واحد ويساند بعضه، مضيفا:" عندما نعمل مع الجهات التنظيمية نشارك معهم جميع الأعمال بما فيها المخاطر".

وأبان أن شهر رمضان يعد أحد المواسم التي يقبل فيها الكثير إلى المسجد الحرام، لافتا:"يتم توفير التصاريح من خلال الفنادق المحيطة بالمنطقة المركزية".

 

شهر رمضان
وزارة الحج والعمرة
عبدالفتاح بن سليمان مشاط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا

أخر الأخبار

الجوازات لـ"المسافرين" : تأكدوا من المدة المتبقية في جواز السفر
الجوازات لـ"المسافرين" : تأكدوا من المدة المتبقية في جواز السفر
منذ 4 دقائق 1188
الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.6 مليون جرعة
الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 10.6 مليون جرعة
منذ 9 دقائق 1222
جريمة قتل رجل أمن لزوجته تثير ضجة في تونس
جريمة قتل رجل أمن لزوجته تثير ضجة في تونس
منذ 17 دقيقة 262
وزيرا خارجية السعودية ومصر يؤكدان على ضرورة قيام إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين
وزيرا خارجية السعودية ومصر يؤكدان على ضرورة قيام إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين
منذ 22 دقيقة 1400
نادي فلامينجو البرازيلي يرفض إعارة " أراسكايتا " للنصر
نادي فلامينجو البرازيلي يرفض إعارة " أراسكايتا " للنصر
منذ 26 دقيقة 1519
"سفارة المملكة في روسيا" توجه تنبيه للمواطنين قبل رفع تعليق السفر
"سفارة المملكة في روسيا" توجه تنبيه للمواطنين قبل رفع تعليق السفر
منذ 27 دقيقة 1373
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر
منذ 27 دقيقة 1409
يوفنتوس مهدد بالطرد من الدوري الإيطالي
يوفنتوس مهدد بالطرد من الدوري الإيطالي
منذ 28 دقيقة 1259
سيدة في موقف لا تحسد عليه
سيدة في موقف لا تحسد عليه
منذ 37 دقيقة 352
الشايب عصب وراح عليه الباص
الشايب عصب وراح عليه الباص
منذ 37 دقيقة 351