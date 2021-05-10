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بالصور.. اندلاع حريق في ورشة نجارة بالرياض
منذ ساعة
1539
الرياض (صدى):
أخمد مدني الرياض حريقًا اندلع في ورشة نجارة بحي طويق.
وتمكن مدني الرياض من إخماد الحريق بنجاح دون وقوع إصابات.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا
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