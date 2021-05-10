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بالفيديو.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

منذ ساعة
1830
بالفيديو.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق

الرياض (صدى):
شهدت ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم الاثنين، بدء السحب الركامية الرعدية تتكون خاصة في محافظة الطائف، فيما من المتوقع هطول أمطار قد تكون غزيرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك الحال على مرتفعات منطقة الباحة ومرتفعات منطقة عسير.

وأوضح تقرير لقناة "الإخبارية" من المركز الوطني للأرصاد، أن غزارة الأمطار في مكة تشهد سقوط حبات البرد، بينما من المتوقع ظهور تشكيلات من السحب يتخللها بعض الركامية الرعدية على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، ولكن يغلب عليها الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية وبعض العواصف الرملية المحلية في نطاق ضيق.

وأشار إلى أنه كذلك الحال على بعض أجزاء منطقة حائل وبعض أجزاء منطقة الحدود الشمالية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على السواحل الشرقية والغربية، ورياح شمالية وشمالية غربية على طول الشريط الساحلي من البحر الأحمر.

المملكة
الطقس
أمطار غزيرة
مركز الأرصاد

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غليس ولد رماح
حياك الله موسى في نادي الهلال زعيم آسيا ومعقل البطولات الله ينفع بك وأتمنى لك التوفيق والنجاح مع الهلال وفي حياتك الخاصه فأهلا وسهلاً
د محمد ماجد بخش
تستاهل يا عيد كل مباهج الرفاهية والحياة
د محمد ماجد بخش
سأنهي حياتي العلمية المهنية الليلة باستراحة أبدية فلدي كم من الملايين الورقية لابد وأن أسرع في إتلافها وتسليم الدور المستأجرة لأنني بحق كنت أفضل...
د محمد ماجد بخش
٧٣ مليار . هذا البرنامج المستخدم مخيب جدا
د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا

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