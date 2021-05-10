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التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها
منذ 23 دقيقة
1379
أبها (صدى):
تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها.
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أبها
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