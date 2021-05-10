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أمانة جدة: مبادرة «رسم وطن» لتحسين المرافق

منذ ساعة
1710
أمانة جدة: مبادرة «رسم وطن» لتحسين المرافق

الرياض (صدى):
أصدرت أمانة جدة بيانا توضيحيا بشأن مبادرة «رسم وطن»، مشيرة إلى أن أن منصة «يلا جدة» في وكالة خدمة المجتمع تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة.

وذكرت أمانة جدة في البيان: من ضمن المبادرات التي تم تبنيها عبر المنصة مبادرة «رسم وطن» التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية، إضافة إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة يلا جدة.

وشكرت أمانة محافظة جدة الفنانة شاليمار الشربتلي على تبرعها بتنفيذ المبادرة وإنشاء منصات لعرض الأعمال الفنية تعزيزا لدور جدة كمدينة حاضنة للفنون.

كما قدمت الشكر للسكان على تفاعلهم مع المبادرة وتؤكد استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة.

أمانة جدة
رسم وطن

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