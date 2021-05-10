نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر على أخذ اللقاح

منذ ساعة
1802
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر على أخذ اللقاح

الرياض (صدى):
‏وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، كافّة خطباء المملكة بحثّ المصلين في خطبة صلاة عيد الفطر هذا العام1442هـ على أخذ لقاح فيروس كورونا وبيان أنه الطريق الأكثر تأثيراً لتعود الحياة كما كانت ولتعود المساجد بشكل طبيعي يكون فيها المصلين متراصين محصنين.

‏وشمل التوجيه، التأكيد على الاستمرار بالعمل بالاحترازات الصحية من عدم المصافحة، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامة وتطبيقها في كل وقت وخاصة في مناسبات الأعياد حتى لا نفقد أياً من أحبابنا.

‏ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية استناداً إلى ما ورد لمقام الوزارة من برقية وزير الصحة ذات الرقم ( 1763099) المؤرخة في 23/ 9 /1442هـ المتضمنة رغبة وزارة الصحة في حث الناس في خطبة عيد الفطر لهذا العام على أخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا والعمل وفق التعليمات المعتمدة للوقاية منه.

 

الشؤون الإسلامية
لقاح كورونا
خطبة صلاة عيد الفطر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اللهم أفرغ علينا صبرا
د محمد ماجد بخش
بكرة يكبرون ويرجع الكتان مثل ما كان
د محمد ماجد بخش
. هل من حل ؟ بعد ما الملح في الماء انحل ؟
خالد العلي
غاد من اللي يتكلم هو ثاني لاعب سعودي بعدد المشاكل بعد حسين عبد الغني
د محمد ماجد بخش
مجتمعنا مجتمع خير وسلام .. والمسرح لابد تعطوه وتسلموه لنابغة ينشيء ١٠٠ فرقة مسرحية ويتم تطعيمها بالمواهب الوافدة أو الداخلية لإثراء الفن المسرحي .....

أخر الأخبار

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها
التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها
منذ 22 دقيقة 1374
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية
الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية
منذ 28 دقيقة 1317
بالصور.. محمد رمضان يعلق على أنباء انفصاله بالظهر مع عائلته
بالصور.. محمد رمضان يعلق على أنباء انفصاله بالظهر مع عائلته
منذ 31 دقيقة 432
شاهد.. رد الشيخ «العيسى» على إن من صور العذاب اختلاف الأضلاع في القبر
شاهد.. رد الشيخ «العيسى» على إن من صور العذاب اختلاف الأضلاع في القبر
منذ 42 دقيقة 1771
بالفيديو..الشيخ الزامل يوضح حكم المراهنة
بالفيديو..الشيخ الزامل يوضح حكم المراهنة
منذ 49 دقيقة 1492
بالفيديو.. طبيب يوناني يروي تجربته الفريدة في العيش بالمملكة منذ 9 أعوام
بالفيديو.. طبيب يوناني يروي تجربته الفريدة في العيش بالمملكة منذ 9 أعوام
منذ ساعة 1861
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بجدة
منذ ساعة 1692
أمانة جدة: مبادرة «رسم وطن» لتحسين المرافق
أمانة جدة: مبادرة «رسم وطن» لتحسين المرافق
منذ ساعة 1705
القبض على 5 مخالفين يمنيين تخصصوا في سرقة المحال التجارية في جدة
القبض على 5 مخالفين يمنيين تخصصوا في سرقة المحال التجارية في جدة
منذ ساعة 1772
«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة تسبب الشعيرية سريعة التحضير للسرطان (فيديو)
«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة تسبب الشعيرية سريعة التحضير للسرطان (فيديو)
منذ ساعة 1847