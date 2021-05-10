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بالفيديو. شرطة الشرقية: لن نتهاون مع المخالفين وندعو إلى عدم التجمعات خلال أيام العيد

منذ ساعة
1842
بالفيديو. شرطة الشرقية: لن نتهاون مع المخالفين وندعو إلى عدم التجمعات خلال أيام العيد

الرياض (صدى):
أكدت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أنها لن تتهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما تدعو إلى عدم التجمعات خلال أيام العيد.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، خلال مشاركته مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن الجهات الأمنية تتكاتف مع الجهات الأخرى للعمل بجدية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الحكومية المعنية سعت كثيرًا في صد هذه الجائحة، ولكن يتبقى اهتمام المواطن والمقيم في تطبيق الإجراءات الاحترازية بحذافيرها وعدم التجمعات وتحقيق التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة.

شرطة الشرقية
عيد الفطر
الإجراءات الاحترازية

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