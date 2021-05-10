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معتكفون يشرعون بتنظيف "الأقصى" بعد انسحاب قوات الاحتلال

منذ ساعة
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معتكفون يشرعون بتنظيف "الأقصى" بعد انسحاب قوات الاحتلال

القدس (صدى):
قام المعتكفون داخل المسجد الأقصى بتنظيف ساحات المسجد عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وافادت وسائل الإعلام إن الشرطة انسحبت من الحرم القدسي وسط هتافات نصر أطلقها الفلسطينيون من داخل المسجد.

وفي وقت سابق صادرت قوات الاحتلال مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وتجددت المواجهات صباح الاثنين، داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلية
الحرم القدسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10130
منذ 55 دقيقة
دام الأقصى شامخا عزيزا بعز عزير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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كل شوي تلقى التعليقات في المواضيع زاحفة ومتغيرة تخص موضوع آخر .. يا ترى السبب فني وإلا تقني وإلا رياضي!
ابو بدر
هذه الفلل مافي منها بجده ؟؟..مشروع سكني يجبرك على شقه فقط ههههههههه بيت العمر شقه ؟؟؟

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