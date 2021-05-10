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"سكني" يسلم فللًا جاهزة في 12 مشروعاً

منذ ساعة
2024
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"سكني" يسلم فللًا جاهزة في 12 مشروعاً

الرياض (صدى):
سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة في إطار جهود البرنامج المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، حيث شمل التسليم خلال شهر أبريل الماضي 12 مشروعاً في 7 مناطق حول المملكة، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان اليوم، أن التسليم شمل 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي: "إسكان عيون الجواء" و"إسكان بريدة" و"إسكان المذنب"، و3 مشاريع أخرى في المنطقة الشرقية تضمنت "إسكان الأحساء" و"إسكان حفر الباطن" و"إسكان الخبر"، بالإضافة إلى "إسكان الخرمة" في منطقة مكة المكرمة.

وأشار "سكني" إلى أن تسليم الوحدات الجاهزة تضمن كذلك مشروعي "إسكان سكاكا2"و"إسكان القريات" في منطقة الجوف، وفي منطقة حائل مشروع "إسكان حائل"، و"إسكان الضاحية" في منطقة جازان، و"إسكان نجران" في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها.

مشروع
سكني
فلل

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17228
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عقول فارغه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127757
منذ 3 ساعات
دعواكم دعوى ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49555
منذ ساعتين
ما عندهم سالفه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مجتمعنا مجتمع خير وسلام .. والمسرح لابد تعطوه وتسلموه لنابغة ينشيء ١٠٠ فرقة مسرحية ويتم تطعيمها بالمواهب الوافدة أو الداخلية لإثراء الفن المسرحي .....
د محمد ماجد بخش
مقهور .. جالس انتظر .. يمسكونها
د محمد ماجد بخش
بيت الفروج المشوي في جدة وبيت الفلافل وبيت الديك وبيت المحشي .. خيارات واسعة لنا .. وبيت الفلفلة قفل خلاص
د محمد ماجد بخش
كل شوي تلقى التعليقات في المواضيع زاحفة ومتغيرة تخص موضوع آخر .. يا ترى السبب فني وإلا تقني وإلا رياضي!
ابو بدر
هذه الفلل مافي منها بجده ؟؟..مشروع سكني يجبرك على شقه فقط ههههههههه بيت العمر شقه ؟؟؟

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