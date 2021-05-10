السماح لـ "الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" لإصلاح الطائرات المروحية بالمملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية (SRSC)، حصولها على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة تسمح لها بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية وملحقاتها.
وقال الرئيس التنفيذي، للشركة مايكل نايت أن هذه الشهادة سوف تفتح العديد من الفرص التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط في المملكة وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن عملاء الشركة في المملكة لن يضطروا بعد الآن إلى شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية متطلبات أعمالهم.