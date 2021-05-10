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السماح لـ "الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" لإصلاح الطائرات المروحية بالمملكة

منذ ساعة
1977
السماح لـ "الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" لإصلاح الطائرات المروحية بالمملكة

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية ‏‏(‏SRSC‏)، حصولها على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في ‏المملكة تسمح لها بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية ‏وملحقاتها.‏

وقال الرئيس التنفيذي، للشركة مايكل نايت أن هذه ‏الشهادة سوف تفتح العديد من الفرص ‏التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط ‏في المملكة وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي.‏

وأضاف أن عملاء الشركة في المملكة لن يضطروا بعد الآن إلى ‏شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل ‏للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية ‏متطلبات أعمالهم.‏

السعودية
المملكة
الشركة السعودية
الطائرات المروحية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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ابو بدر
هذه الفلل مافي منها بجده ؟؟..مشروع سكني يجبرك على شقه فقط ههههههههه بيت العمر شقه ؟؟؟

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