ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"

ماجد محمد (صدى):
أكد المهاجم الدولي المالي موسى ماريجا أن هدفه تحقيق المجد بالقميص الأزرق، وذلك خلال رسالة بعثها الىجماهير نادي الهلال عقب توقيعه على عقود انضمامه رسميًا إلى الفريق.
وقال المحترف المالي"في عام 1991، مدينة ليز أوليس الفرنسية شهدت صرختي الأولى، وفي العام نفسه قارة آسيا تتوج الهلال بأول ألقابه الآسيوية، قصتان يدونهما التاريخ، عنوانهما الحصول أهم من الوصول، صفحاتهما الرغبة والقوة.. حروفهما الذهب والإنجاز، قصتان استمرتا في الإبهار، تشابهتا في 2020، حين توج الهلال بالثلاثية في المملكة، وأنا حققت الثلاثية في البرتغال".
وأضاف "اليوم في العام 2021، وجهتي المقبلة إلى المملكة، حيث الهلال، لندمج القصتين معا، يجمعنا الشغف لمواصلة المجد، أراكم في الرياض".
يجدر الإشارة إلى أن ماريجا وقع على عقود انضمامه إلى الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2021-2022، في صفقة انتقال حر بالمجان عقب انتهى مدة تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي.