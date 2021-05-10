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ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"

منذ 44 دقيقة
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ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"

ماجد محمد (صدى):
أكد المهاجم الدولي المالي موسى ماريجا أن هدفه تحقيق المجد بالقميص الأزرق، وذلك خلال رسالة بعثها الىجماهير نادي الهلال عقب توقيعه على عقود انضمامه رسميًا إلى الفريق.

وقال المحترف المالي"في عام 1991، مدينة ليز أوليس الفرنسية شهدت صرختي الأولى، وفي العام نفسه قارة آسيا تتوج الهلال بأول ألقابه الآسيوية، قصتان يدونهما التاريخ، عنوانهما الحصول أهم من الوصول، صفحاتهما الرغبة والقوة.. حروفهما الذهب والإنجاز، قصتان استمرتا في الإبهار، تشابهتا في 2020، حين توج الهلال بالثلاثية في المملكة، وأنا حققت الثلاثية في البرتغال".

وأضاف "اليوم في العام 2021، وجهتي المقبلة إلى المملكة، حيث الهلال، لندمج القصتين معا، يجمعنا الشغف لمواصلة المجد، أراكم في الرياض".

يجدر الإشارة إلى أن ماريجا وقع على عقود انضمامه إلى الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2021-2022، في صفقة انتقال حر بالمجان عقب انتهى مدة تعاقده مع نادي بورتو البرتغالي.

الهلال
ماريجا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10108
منذ 26 دقيقة
الليث الأبيض .. والموج الأزرق

مافي المجد الأزرق

لكن يوجد أمجاد كثيرة ملونة

منها الأخضر والأصفر والأحمر ..

ومجد الشباب ومجد القادسية زمان والاتفاق زمان وأحد زمان يا أحد ..

والمجد البني صار في القهوة نصف تحميص أو تحميس اليوم ..

أصحى يا أحد وألحق بالركب ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يدها تقول جراحة فصل أورام من خفتها .. ما لقت من يصفعها
د محمد ماجد بخش
سمية sixteen
ابو عمار
صح لسانك يالبلام ما قصرت في قول الحقيقه
د محمد ماجد بخش
أيدي طاهرة يعتدى عليها من أيد آثمة باطشة وأصحاب ضمائر ملونة مثقلة بدماء أجداد وآباء حماة الأقصى المبارك. رده الله إلى ربقة الإسلام والمسلمين....
ابو تركي
من بعد طاش ماطاش ناصر القصبي داج وعبدالله السدحان هو أساس نجاح القصبي لكن القصبي يبغا يبين للناس انه ناجح من غير عبدالله فضاع

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