غياب 3 لاعبين تُسهل مهمة الأهلي في الفوز على القادسية

نواف السالم (صدى):
تأكد غياب النيجيري ستانلى أوهاويتشى المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، عن مواجهة الأهلي في دوري المحترفين بداعي تراكم البطاقات الصفراء.
ويعد ستانلي ثاني أكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع القادسية وساهم في صناعة ما يقارب ربع أهداف فريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث وضع المهاجم النيجيري بصمته في 9 أهداف من 40 هدفًا سجلها الفريق حتى الآن، إذ صنع خمسة وسجل أربعة، كما يغيب عن صفوف القادسية البرازيلي إديسون دا كروز والكولومبي دانيلو اسبريا، مما يسهل مهمة الأهلي في الفوز .
وبذلك أصبح فريق الأهلي في حرج أمام جماهير إن لم يدرك الفوز الذي غاب عن الفريق الجداوي آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري.