اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية

فهمي محمد (صدى):
اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، في مخزن مكشوف للأخشاب بمحافظة لحج اليمنية شمال عدن.
وقالت مصادر محلية، إن الحريق ناتج عن التماس كهربائي والتهم معظم محتويات المخزن من الأخشاب، حيث قدرت الخسائر الأولية بنحو ثلاثة مليارات ريال.
ووجه محافظ لحج أحمد عبدالله تركي، بنقل الأسر المتضررة مساكنها من الحريق القريبة من الحوش إلى أماكن آمنة وتأجير منازل على حساب السلطة المحلية بالمحافظة.
وطالب المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحريق لضمان سلامتهم من المواد الخامة الخاصة بالأخشاب المتواجدة في هناجر المستودعات القريبة من موقع الحريق.