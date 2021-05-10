نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية

منذ ساعة
1626
2
اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية

فهمي محمد (صدى):
اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، في مخزن مكشوف للأخشاب بمحافظة لحج اليمنية شمال عدن.

وقالت مصادر محلية، إن الحريق ناتج عن التماس كهربائي والتهم معظم محتويات المخزن من الأخشاب، حيث قدرت الخسائر الأولية بنحو ثلاثة مليارات ريال.

ووجه محافظ لحج أحمد عبدالله تركي، بنقل الأسر المتضررة مساكنها من الحريق القريبة من الحوش إلى أماكن آمنة وتأجير منازل على حساب السلطة المحلية بالمحافظة.

وطالب المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الحريق لضمان سلامتهم من المواد الخامة الخاصة بالأخشاب المتواجدة في هناجر المستودعات القريبة من موقع الحريق.

عدن
التماس كهربائي
حريق هائل
محافظة لحج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10108
منذ 44 دقيقة
زمان يا دنيا .. كانت الأحواش هي مستودعات التجار .. كل شيء فيها حتى السيارات الخاصة بالوكالات .. ربما إلى اليوم !!
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49553
منذ 26 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يدها تقول جراحة فصل أورام من خفتها .. ما لقت من يصفعها
د محمد ماجد بخش
سمية sixteen
ابو عمار
صح لسانك يالبلام ما قصرت في قول الحقيقه
د محمد ماجد بخش
أيدي طاهرة يعتدى عليها من أيد آثمة باطشة وأصحاب ضمائر ملونة مثقلة بدماء أجداد وآباء حماة الأقصى المبارك. رده الله إلى ربقة الإسلام والمسلمين....
ابو تركي
من بعد طاش ماطاش ناصر القصبي داج وعبدالله السدحان هو أساس نجاح القصبي لكن القصبي يبغا يبين للناس انه ناجح من غير عبدالله فضاع

أخر الأخبار

شاهد.. ترامب يحتفل مع عائلته ويقيم لهم مأدبة غداء في فلوريدا
شاهد.. ترامب يحتفل مع عائلته ويقيم لهم مأدبة غداء في فلوريدا
منذ 19 دقيقة 397
60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
منذ 24 دقيقة 1341
بالفيديو.. لحظة استهداف مراسل عراقي من قبل مسلح مجهول
بالفيديو.. لحظة استهداف مراسل عراقي من قبل مسلح مجهول
منذ 28 دقيقة 1625
علامات تشير إلى انتهاء صلاحية الأدوية
علامات تشير إلى انتهاء صلاحية الأدوية
منذ 34 دقيقة 1329
فجر السعيد تدافع عن محمد رمضان: نمبر وان ولو كره الكارهون
فجر السعيد تدافع عن محمد رمضان: نمبر وان ولو كره الكارهون
منذ 39 دقيقة 612
ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"
ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"
منذ 43 دقيقة 1636
تركي آل الشيخ يعلق على حديث “حسن البلام” عن ولي العهد
تركي آل الشيخ يعلق على حديث “حسن البلام” عن ولي العهد
منذ 48 دقيقة 2311
غياب 3 لاعبين تُسهل مهمة الأهلي في الفوز على القادسية
غياب 3 لاعبين تُسهل مهمة الأهلي في الفوز على القادسية
منذ ساعة 1894
حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة
حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة
منذ ساعة 1664
اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية
اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية
منذ ساعة 1628