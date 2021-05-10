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‏السفارة في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها

منذ ساعة
1671
‏السفارة في تونس تنبه المواطنين بقوانين السلطات التونسية للسفر إليها

تونس (صدى):
نبهت سفارة المملكة في تونس،اليوم الاثنين، المواطنين بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وقالت السفارة: “يسر سفاره المملكة في الجمهوريه التونسيه أن تنبه المواطنين السعوديين القادمين إلى الجمهوريه التونسيه بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية.

وأضافت : هي على النحو التالي: أن يكون لدى الزائر لتونس شهاده تحليل سلبي (pcr) ولم يمضي عليه 72 ساعة،كما يجب على الزائر لتونس تحميل تطبيق (احمي) وادخال البيانات الشخصيه ورقم الرحله القادم عليها.

وأشارت إلى أن هناك حجر اجباري للقادمين الى تونس في الفنادق التونسيه لمده سبعه أيام.

وأكدت السفارة على وجوب الإفصاح عن المبالغ المالية إذا كانت أكثر من ثلاثه الآف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

تونس
السفارة السعودية في تونس
السلطات التونيسية

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د محمد ماجد بخش
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