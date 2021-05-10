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حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة

منذ ساعة
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حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة

وكالات (صدى):
اكتشف خبراء، خمس ثغرات أمنية خطيرة (CVE-2021-21551) في برنامج التشغيل الخاص بتحديث البرامج الثابتة (الفيرموير) بالعديد من الحواسيب المكتبية وأجهزة اللاب توب والحواسيب اللوحية من إنتاج شركة ديل.

وتتيح هذه الثغرات الأمنية للقراصنة توسيع حقوقهم كمستخدمين محليين للحواسيب، وذلك من أجل السيطرة عليها، ولا يوجد دليل حتى الآن على قيام القراصنة باستغلال هذه الثغرات الأمنية.

ويمكن لأصحاب حواسيب ديل البحث عن أجهزتهم في قائمتين من إعداد شركة ديل على موقع الويب الخاص بالشركة، ومن خلال الضغط على Ctrl+F فإنه يمكن البحث عن اسم الموديل ورقمه، وفي حالة عثور المستخدم على الموديل الخاص به، فعندئذ يجب تنزيل الأداة، التي توفرها الشركة الأمريكية وتثبيتها على الجهاز، والتي تقوم بإزالة برنامج التشغيل «dbutil_2_3.sys» غير الآمن، فضلًا عن إزالة برنامج التشغيل عن طريق برنامج مساعدة الدعم من ديل.

ونصح الخبراء بتثبيت معالج التحديث واستعماله في جميع الأحوال، حتى بالنسبة للمستخدمين، الذين قاموا بإزالة برنامج التشغيل غير الآمن بواسطة الأداة المذكورة سابقا؛ لأن المستخدم سيحصل عن طريق هذا البرنامج على برنامج تشغيل جديد وآمن لتحديث برامج الفيرموير دون التعرض لخطر تثبيت برامج تشغيل غير آمنة مرة أخرى.

 

ثغرات أمنية
حواسيب ديل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49553
منذ 46 دقيقة
طيب

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د محمد ماجد بخش
يدها تقول جراحة فصل أورام من خفتها .. ما لقت من يصفعها
د محمد ماجد بخش
سمية sixteen
ابو عمار
صح لسانك يالبلام ما قصرت في قول الحقيقه
د محمد ماجد بخش
أيدي طاهرة يعتدى عليها من أيد آثمة باطشة وأصحاب ضمائر ملونة مثقلة بدماء أجداد وآباء حماة الأقصى المبارك. رده الله إلى ربقة الإسلام والمسلمين....
ابو تركي
من بعد طاش ماطاش ناصر القصبي داج وعبدالله السدحان هو أساس نجاح القصبي لكن القصبي يبغا يبين للناس انه ناجح من غير عبدالله فضاع

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