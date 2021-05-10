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صحف عالمية تتغنى بـ ماريجا: "ترك بورتو بدون تكلفة من أجل الهلال"

منذ ساعة
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صحف عالمية تتغنى بـ ماريجا: "ترك بورتو بدون تكلفة من أجل الهلال"

ماجد محمد (صدى):
سلطت وسائل الإعلام الأجنبية، الضوء على تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا لاعب بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر بشكل رسمي.

وقالت "maisfutebol" أن ماريجا ترك نادي بورتو بدون أي تكلفة من أجل الانتقال لصفوف الهلال، حيث أعلن التخير عن تعاقده مع المهاجم المالي صاحب الـ 30 عاما، مبينة أن فنربخشة التركي كان آخر المهتمين بالتعاقد مع ماريجا، ولكنه انتقل إلى الهلال حتى يحل محل الفرنسي بافيتمبي جوميز الذي أوشك عقده على الانتهاء.

وأضافت "noticiasaominuto" أن ماريجا قرر الاكتفاء بـ 6 مواسم مع بورتو، ورحل إلى الهلال حيث وقع عقدا مدته 3 مواسم مقابل 15 مليون يورو.

وقالت صحيفة "abola" البرتغالية، أكدت أن ماريجا رفض تجديد عقده مع بورتو، مدته موسمين، وقرر منح نفسه فرصة جديدة من خلال الانتقال إلى الهلال واللعب تحت قيادة مورايس مدرب الهلال.

وأكدت "fichajes" أن ماريجا كان الهدف الأول لنادي فالنسيا الإسباني، في الانتقالات الصيفية بعد انتهاء عقده مع بورتو البرتغالي.

وأشارت صحيفة "besoccer" إلى أن ماريجا الذي جعل عظماء أوروبا يلهثون وراء، انتقل بشكل مجاني إلى المملكة من بوابة نادي الهلال.

الهلال
بورتو
ماريجا

التعليقات

عايض العماري
عايض العماري عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
اسأل الله ان يجعله فأل خير على الهلال ويستفيدون منه
عايض العماري
عايض العماري عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
اسأل الله ان يجعله فأل خير على الهلال ويستفيدون منه

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د محمد ماجد بخش
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