نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

منذ 23 دقيقة
1332
60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر 60 وظيفة طبية وصحية شاغرة في الطائف وحفر الباطن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية: ممرض قانوني أول العيادات الخارجية. (7 وظائف)، ممرض قانوني أول الحضانة. (3 وظائف)، ممرض أول. (16 وظيفة)، طاقم تمريض - وحدة جراحة اليوم الواحد. (6 وظائف)، ممرض قانوني أول - مركز الرعاية. (3 وظائف)، ممرض قانوني أول - عناية القلب المركزة. (الطائف)، ممرض قانوني أول - جراحة الرجال. (وظيفتان).

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى ممرض قانوني أول - جراحة النساء. (وظيفتان)، ممرض قانوني أول - باطنة رجال. (وظيفتان)، ممرض قانوني أول - العناية المركزة لحديثي الولادة. (6 وظائف)، ممرض قانوني أول - طب الأطفال. (3 وظائف).

وتشمل وظائف مستشفيات القوات المسلحة بحفر الباطن: أخصائي نساء وولادة، مقيم نساء وولادة، مقيم أطفال، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طبيب أخصائي باطنة، طبيب مقيم قسم الطوارئ، طبيب أخصائي قسم الطوارئ، استشاري أمراض معدية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

 

وظائف
حفر الباطن
الطائف
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يدها تقول جراحة فصل أورام من خفتها .. ما لقت من يصفعها
د محمد ماجد بخش
سمية sixteen
ابو عمار
صح لسانك يالبلام ما قصرت في قول الحقيقه
د محمد ماجد بخش
أيدي طاهرة يعتدى عليها من أيد آثمة باطشة وأصحاب ضمائر ملونة مثقلة بدماء أجداد وآباء حماة الأقصى المبارك. رده الله إلى ربقة الإسلام والمسلمين....
ابو تركي
من بعد طاش ماطاش ناصر القصبي داج وعبدالله السدحان هو أساس نجاح القصبي لكن القصبي يبغا يبين للناس انه ناجح من غير عبدالله فضاع

أخر الأخبار

شاهد.. ترامب يحتفل مع عائلته ويقيم لهم مأدبة غداء في فلوريدا
شاهد.. ترامب يحتفل مع عائلته ويقيم لهم مأدبة غداء في فلوريدا
منذ 18 دقيقة 385
60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
60 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
منذ 23 دقيقة 1337
بالفيديو.. لحظة استهداف مراسل عراقي من قبل مسلح مجهول
بالفيديو.. لحظة استهداف مراسل عراقي من قبل مسلح مجهول
منذ 28 دقيقة 1617
علامات تشير إلى انتهاء صلاحية الأدوية
علامات تشير إلى انتهاء صلاحية الأدوية
منذ 33 دقيقة 1329
فجر السعيد تدافع عن محمد رمضان: نمبر وان ولو كره الكارهون
فجر السعيد تدافع عن محمد رمضان: نمبر وان ولو كره الكارهون
منذ 38 دقيقة 608
ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"
ماريجا لـ جماهير الهلال: "هدفي تحقيق المجد بالقميص الأزرق"
منذ 43 دقيقة 1630
تركي آل الشيخ يعلق على حديث “حسن البلام” عن ولي العهد
تركي آل الشيخ يعلق على حديث “حسن البلام” عن ولي العهد
منذ 48 دقيقة 2304
غياب 3 لاعبين تُسهل مهمة الأهلي في الفوز على القادسية
غياب 3 لاعبين تُسهل مهمة الأهلي في الفوز على القادسية
منذ ساعة 1887
حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة
حواسيب «ديل» تواجه ثغرات أمنية خطيرة
منذ ساعة 1659
اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية
اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في لحج اليمنية
منذ ساعة 1626