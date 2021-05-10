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سفارة المملكة في جورجيا تكشف اشتراطات السفر إليها

منذ 31 دقيقة
1715
سفارة المملكة في جورجيا تكشف اشتراطات السفر إليها

تبلّيسي (صدى):
كشفت سفارة المملكة لدى جورجيا، اليوم الاثنين، عن اشتراطات السفر إلى دولة جورجيا.

وأوضحت السفارة، أنه يجب أن يكون لدى كل مسافر قادم إلى جورجيا حجز فندق و تذكرة ذهاب وعودة وتامين صحي، والحصول على جرعتي لقاح كوفيد 19 مع ارفاق ما يثبت من تطبيق توكلنا أو صحتي وفي حال الحصول على جرعة واحدة فيلزم عمل تحليل PCR قبل موعد الوصول بـ72 ساعة وتكون النتيجة سلبية وبعد ثلاثة أيام من الوصول، يلزم عمل تحليل PCR مرة أخرى.

ويمكن للمواطن التجول مع متابعة الأنظمة والإجراءات اللازمة للحد من الإصابة بكورونا، إلى جانب ضرورة تعبئة نموذج الدخول لكل مسافر قادم إلى جورجيا من خلال الصفحة من هنــــــــــــا .

وتعد فترة الحظر في عموم جورجيا من الساعه 9 مساءا إلى الساعة 5 فجرا يوميا، مع ملاحظة أن رسوم مخالفة منع الحظر تبلغ نحو 583 دولار على الشخص الواحد، كما سيخضع الأشخاص الذين سافروا إلى الهند خلال ال 14 يوما الأخيرة قبل دخول جورجيا للحجر الصحي لمدة 14 يوما (على نفقتهم الخاصة)، وفي هذه الحالة، اختبار PCR في اليوم الثالث ليس إلزاميا.

سفارة المملكة لدى جورجيا
السفر إلى جورجيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
بوسالم
اعطوني مخالفة بدون صورة وعملت اعتراض ورفضوه. عبارة قدم اعتراض ذر الرماد في العيون، احسن مدخول للدولة بدون اتعاب ولاخساير هو المخالفات المرورية
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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