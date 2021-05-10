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إيقاف 138 مواطنًا ومقيمًا بتهم فساد خلال رمضان

منذ 50 دقيقة
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إيقاف 138 مواطنًا ومقيمًا بتهم فساد خلال رمضان

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، أنها خلال شهر رمضان باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1733 جولة رقابية، فضلًا عن التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إيقاف 138 مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت إلى أن ذلك لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

 

 

شهر رمضان
تهم فساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
بوسالم
اعطوني مخالفة بدون صورة وعملت اعتراض ورفضوه. عبارة قدم اعتراض ذر الرماد في العيون، احسن مدخول للدولة بدون اتعاب ولاخساير هو المخالفات المرورية
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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