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الحصيني: الأربعاء أول أيام نوء الثريا

منذ ساعة
2124
الحصيني: الأربعاء أول أيام نوء الثريا

علي القحطاني (صدى):
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ أن الأربعاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما، قائلا " نجومها الشرطين – البطين - الثريا ،كل نجم منها ١٣يوماً "

وأضاف الحصيني : " أولهم الشرطين بدايته ١٤٤2/٩/30هـ ايامه "١٣" يوما ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية من خلال الإرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار".

وتابع : تعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع أول النجوم الشامية تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم

وأشار إلى أن موسم الأمطار يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، مضيفًا : " العامة اذا طلع الشرطان،اعتدل الزمان وحضرت الاوطان وتهادى الجيران ".

 

الحصيني
نوء الثريا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
بوسالم
اعطوني مخالفة بدون صورة وعملت اعتراض ورفضوه. عبارة قدم اعتراض ذر الرماد في العيون، احسن مدخول للدولة بدون اتعاب ولاخساير هو المخالفات المرورية
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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