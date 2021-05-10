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بالفيديو والصور.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

منذ 30 دقيقة
1555
بالفيديو والصور.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

القدس (صدى):
كشفت مقاطع فيديو عن لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى وإلحاق الضرر به، اليوم الاثنين، واندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى، قنابل غاز وآلاف من الرصاص المطاطي؛ لدفعهم إلى مغادرة المسجد، فيما اتجه آلافا من الفلسطينيين نحو المسجد الأقصى لمؤازرة المرابطين به في وجه قوات الاحتلال، وسط هتافات وطنية.

وشهدت أنحاء متفرقة من مدينة القدس، منها منطقة وادي الجوز شرقي القدس، مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط مئات الإصابات خلال المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى، فيما تم نقل 50 إصابة إلى المستشفيات.

فلسطين
قوات الاحتلال
المسجد الأقصى

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
اساا الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتك انت فزت وهم خسرو
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه ولو صور نفسه وصور اثار دفاعه عن نفسه كان دليل قاطع على صحة كلامه ولكن اتوقع انه مسوي فخ للذيب وقتله...
¥ ولد نجد ¥
الحمدلله اللي عفانا مما ابتلاه به
رااايق
يمكن كثر من الموداماني بالفلج ** ههههههههههه ويبغي شوية طراوة لأحساسه بالحر **!!!!!!! أستغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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