بالفيديو والصور.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

القدس (صدى):
كشفت مقاطع فيديو عن لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المسجد الأقصى وإلحاق الضرر به، اليوم الاثنين، واندلاع مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.
وأطلقت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى، قنابل غاز وآلاف من الرصاص المطاطي؛ لدفعهم إلى مغادرة المسجد، فيما اتجه آلافا من الفلسطينيين نحو المسجد الأقصى لمؤازرة المرابطين به في وجه قوات الاحتلال، وسط هتافات وطنية.
وشهدت أنحاء متفرقة من مدينة القدس، منها منطقة وادي الجوز شرقي القدس، مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط مئات الإصابات خلال المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى، فيما تم نقل 50 إصابة إلى المستشفيات.