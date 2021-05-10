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حريق محدود في حقل برقان النفطي بالكويت

منذ ساعة
1814
حريق محدود في حقل برقان النفطي بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
اندلع فجر اليوم الاثنين، حريق محدود في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير للنفط بالكويت، ما أدى إلى إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة.

وكشف قصي العامر الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، عن "اندلاع حريق محدود فجر اليوم في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير مما نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة وقد تم نقلهما على الفور الى مستشفى الأحمدي و هما بحالة مستقرة.

وأوضح" العامر" أنه "بسرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، تمت السيطرة على موقع الحريق، ولا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط".

وأشار إلى تواجد في الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام"، لافتا إلى أنه "كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة".

 

 

حريق
الكويت
حقل برقان النفطي

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
اساا الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتك انت فزت وهم خسرو
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه ولو صور نفسه وصور اثار دفاعه عن نفسه كان دليل قاطع على صحة كلامه ولكن اتوقع انه مسوي فخ للذيب وقتله...
¥ ولد نجد ¥
الحمدلله اللي عفانا مما ابتلاه به
رااايق
يمكن كثر من الموداماني بالفلج ** ههههههههههه ويبغي شوية طراوة لأحساسه بالحر **!!!!!!! أستغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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