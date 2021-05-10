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إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على مأرب

منذ 3 ساعات
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إصابة 7 مدنيين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على مأرب

فهمي محمد (صدى):
أصيب سبعة مدنيين أمس في مأرب، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني وسط المدينة.

وقال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت عند الـ 12 ونصف بعد منتصف الليل حياً سكنياً وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط سبعة مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر أن الصاروخ هو الخامس الذي تقصف به الميليشيات الإرهابية مدينة مأرب، وتستهدف به المدنيين في المدينة خلال سبعة أيام، مؤكداً استمرار الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في إرتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين في مدينة مأرب بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

مأرب
صاروخ باليستي
ميليشيات الحوثي الإرهابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
اساا الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتك انت فزت وهم خسرو
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه ولو صور نفسه وصور اثار دفاعه عن نفسه كان دليل قاطع على صحة كلامه ولكن اتوقع انه مسوي فخ للذيب وقتله...
¥ ولد نجد ¥
الحمدلله اللي عفانا مما ابتلاه به
رااايق
يمكن كثر من الموداماني بالفلج ** ههههههههههه ويبغي شوية طراوة لأحساسه بالحر **!!!!!!! أستغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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