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بالفيديو.. تعرف على أنواع الأوسمة السعودية

منذ 59 دقيقة
1874
بالفيديو.. تعرف على أنواع الأوسمة السعودية

الرياض (صدى):
سلطت قناة الإخبارية الضوء على أنواع الأوسمة السعودية التي تُمنح بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية؛ تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.

وتضمنت هذه الأوسمة، والفئات التي يتم منحهم إياها:

أوسمة الدرجة الأولى

قلادة بدر الكبرى وقلادة الملك عبدالعزيز

تعد هذه القلادات أرفع الأوسمة السعودية درجةً في التكريم، ولا تُمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما ملك المملكة العربية السعودية تبعاً لمبايعته ملكاً.

أوسمة الدرجة الثانية

- وشاح الملك عبدالعزيز

يتم منحه لأعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم، وكذلك أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة، ورؤساء مجالس الوزراء، ورؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

_ وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

يُمنح هذا الوشاح للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية.

أوسمة الدرجة الثالثة

وسام الملك عبدالعزيز

ويُمنح لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة، ويصنف الوسام درجات، إذ يُمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة لمن يُعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو ما يعادلها ولمن يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج. ويمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لمن يعين في المرتبة الممتازة أو ما يعادلها، ولمن يعين عضواً في مجلس الشورى.

ومن أقسامه أيضًا: وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعةـ، وتُمنح تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة.

أوسمة الدرجة الرابعة

يتم منحها في مناسبة اليوم الوطني للمملكة لمن حققوا إنجازات كبيرة أو قاموا بعمل استثنائي مميز، وتُصنف إلى:

- وسام الملك سعود

يمنح للمتميزين في مجال الخدمة المدنية، والقضاء، والاقتصاد والمال، والمهن الحرة، ولمن قام بعمل بطولي نبيل.

- وسام الملك فيصل

يحصل عليه المتميزون في مجال خدمة الإسلام، والمجال الدبلوماسي، والمجالات العسكرية والأمنية.

- وسام الملك خالد

يُمنح هذا الوسام تقديراً للمتميزين في مجال خدمة اللغة العربية، والتراث الوطني، وحماية البيئة والتطوير الحضري.

- وسام الملك فهد

للمتميزين في مجالات العلوم، والفنون، والآداب، والطب، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة، وكذلك لأصحاب المبادرات البارزة في مجالات خدمة المسلمين، والعناية بكتاب الله والسنة النبوية، وخدمة التضامن العربي، وتوطيد الأمن والاستقرار الدوليين، والمحافظة على الأمن الوطني.

- وسام الملك عبدالله

يحصل عليه المتميزون في مجال المبادرات الإنسانية العالية، والتنمية الاجتماعية، والوحدة العربية والإسلامية، وإرساء مبادئ العدالة والتسامح، والتقنية والاتصالات، والتطوير الإداري.

- وسام الملك سلمان

يُمنح للمتميزين في مجالات التاريخ والإعلام والثقافة وتنمية السياحة الوطنية، وأصحاب المباردات في الأعمال الخيرية والإنسانية

أوامر ملكية
الأوسمة السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
اساا الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتك انت فزت وهم خسرو
غييييوووورررر
الله اعلم بالحقيقه ولو صور نفسه وصور اثار دفاعه عن نفسه كان دليل قاطع على صحة كلامه ولكن اتوقع انه مسوي فخ للذيب وقتله...
¥ ولد نجد ¥
الحمدلله اللي عفانا مما ابتلاه به
رااايق
يمكن كثر من الموداماني بالفلج ** ههههههههههه ويبغي شوية طراوة لأحساسه بالحر **!!!!!!! أستغفر الله وأتوب إليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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