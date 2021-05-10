نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الداخلية: ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري..وأنظر بأمل كبير لما سيحققه برنامج هدد

منذ 28 دقيقة
1488
وزير الداخلية: ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري..وأنظر بأمل كبير لما سيحققه برنامج هدد

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إن ما يشغله والكثيرين من هواة الصقور كيفية إعادة الطيور التي غادرت.

وأضاف وزير الداخلية عبر "تويتر": "ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري برعاية والدي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وبدأت الاهتمام بالصقر كطائر وبالصيد كهواية، إلا أن ما يشغلني ويشغل الكثيرين من الهواة كيف نعيد لأرضنا الطيور التي غادرتها، وبتوجيه ومتابعة سمو سيدي ولي العهد بدأنا العمل في نادي الصقور لتحقيق ذلك".

وتابع: "‏عمل البرنامج في المرحلة الأولى على استقبال الصقور وتأهيلها، ثم تحديد مناطق الإطلاق سواءً داخل المملكة أو خارجها، حيث أُطلق حتى الآن (33) صقراً في (30) موقعًا توزعت على (8) مناطق إدارية، وتحظى بالمتابعة بوساطة التقنيات الحديثة وأجهزة التتبع لتحليل البيانات"

وأضاف: ‏"أنظر بأمل كبير لما سيحققه نادي الصقور وبرنامج (هدد) على وجه الخصوص في مجال العناية بالصقور وتنمية هواية الصقارة وتطويرها، وإعادة الطيور إلى مواطنها لتبقى المملكة كما كانت دائماً مركزاً للصقور والصقارين".

وزير الداخلية
الصقور
برنامج هدد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🐇🐇🐇🐇🐇🐇
¥ ولد نجد ¥
فكه الله

أخر الأخبار

الصحة توضح موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا
الصحة توضح موقف المصابين بأمراض تخثر أو سيولة الدم من تناول لقاح كورونا
منذ 8 دقائق 1284
أهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة
أهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة
منذ 13 دقيقة 1203
وزير الداخلية: ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري..وأنظر بأمل كبير لما سيحققه برنامج هدد
وزير الداخلية: ارتبطت بهواية الصقارة منذ صغري..وأنظر بأمل كبير لما سيحققه برنامج هدد
منذ 28 دقيقة 1490
أمراض يمكن علاجها بتناول القرفة
أمراض يمكن علاجها بتناول القرفة
منذ 38 دقيقة 1531
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية
منذ 48 دقيقة 1625
سفارة المملكة تكشف للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف
سفارة المملكة تكشف للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف
منذ 58 دقيقة 1586
تشكيل لجنة لوضع تصور عام لعودة التعليم حضورياً
تشكيل لجنة لوضع تصور عام لعودة التعليم حضورياً
منذ ساعة 1767
مواطن يتأمل وكأن الأيام الماضية شريط يمر أمام عيونه
مواطن يتأمل وكأن الأيام الماضية شريط يمر أمام عيونه
منذ ساعة 784
أنمار مطاوع: لا يوجد طالب سيء لكن يوجد معلم سيء وآخر جيد
أنمار مطاوع: لا يوجد طالب سيء لكن يوجد معلم سيء وآخر جيد
منذ ساعة 1709
منة فضالي تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالإساءة لمصر
منة فضالي تهاجم ميريام فارس وتتهمها بالإساءة لمصر
منذ ساعة 546