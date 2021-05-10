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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية

منذ 48 دقيقة
1620
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد المقابلات الشخصية للوظائف الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز / الإدارة العامة للموارد البشرية عن أرقام الطلبات الخاصة بالمتقدمين المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية على الوظائف الصحية والتي تم الاعلان عنها لمستشفى الاسنان الجامعي للعام 1442 هـ،

وأضافت الجامعة أنه سوف تجرى المقابلات بمبنى كلية طب الأسنان رقم (12) وفقاً للمواعيد الموضحة على رأس كل جدول أدناه، علماً أن هذه المقابلة من متطلبات المسابقة الوظيفية ولا تعني القبول النهائي على الوظيفة .

وأشارت الى أنه يمكن معرفة حالة الترشيح الدخول على رابط برنامج المسابقة الوظيفية التالي ( هنا )

جامعة الملك عبدالعزيز
الوظائف الصحية
المقابلات الشخصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🐇🐇🐇🐇🐇🐇
¥ ولد نجد ¥
فكه الله

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