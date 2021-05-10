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سفارة المملكة تكشف للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف

منذ 58 دقيقة
1582
سفارة المملكة تكشف للمواطنين اشتراطات السفر إلى المالديف

الرياض (صدى):
أوضحت سفارة المملكة في المالديف، اليوم الإثنين، اشتراطات السفر إلى جمهورية المالديف، ومنها وجود نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا "PCR" لمدة 96 ساعة، من عمر سنة فأكثر، حتى وأن كان المسافر محصنًا عبر أخذ اللقاحات المعتمدة.

وشددت على ضرورة تعبئة نموذج إقرار صحة المسافر عبر بوابة "IMUGA" في القدوم والمغادرة، وإرفاق نتيجة الفحص على الرابط المخصص لذلك خلال 24 ساعة قبل موعد الوصول.

وأشار السفارة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أحد النزلاء بالمنتجعات أو الفنادق سيُلزم الجميع بعمل فحص "PCR"، وإذا كانت النتيجة إيجابية لأي زائر سيُطلب منه البقاء لمدة 14 يوما على نفقته الشخصية.

سفارة المملكة
المالديف
اشتراطات السفر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🐇🐇🐇🐇🐇🐇
¥ ولد نجد ¥
فكه الله

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