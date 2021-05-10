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مواطن يتأمل وكأن الأيام الماضية شريط يمر أمام عيونه
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🐇🐇🐇🐇🐇🐇
¥ ولد نجد ¥
فكه الله
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