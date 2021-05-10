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الصورة عام 1405هـ
منذ 49 دقيقة
927
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 10096
منذ 44 دقيقة
كان عندي أخوه ما أرقاها من سيارة . عام ١٤٠٢ بعتها ب١٦٠٠٠ ليلة العيد لاشتري غيرها سيارة بيوك ب١٠٠٠٠ وأكون صاحب كاش في أيام العيد.في ليلة العيد كان الوداع
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