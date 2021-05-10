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سعيد الربيعي على رادار الهلال
منذ 4 دقائق
1169
نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال تضع مدافع الاتفاق سعيد الربيعي ضمن اهتماماتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات القادمة.
ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات تجديد عقد الربيعي مع الاتفاق، بعد نهاية منافسات الموسم الحالي.
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