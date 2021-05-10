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موجة استياء من الأهالي وسالكي الطريق بالعرضيات ومناشدة بإصلاحه عاجلاً

منذ ساعة
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موجة استياء من الأهالي وسالكي الطريق بالعرضيات ومناشدة بإصلاحه عاجلاً

مازن القرني (صدى):
استاء العديد من الأهالي بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة إلى جانب المسافرين من رداءة الطريق وبالتحديد الخارج من سبت شمران بإتجاه محافظة المخواة قبل مقر إنطلاق الدوريات الأمنية بالمحافظة.

وذلك عندما استحدثت الشركة المنفذة للمشروع طريقاً فرعياً بجانب الطريق الرئيسي لمرور المركبات من خلاله بدلاً منه، والذي بدوره اصبح يشكل خطراً يهدد المركبات بسبب التكسرات وسوء سماكته التي جعلت منه مليء بالحفريات الموجودة على طول الطريق.

ومن جهته ناشد الأهالي المسؤولين بوزارة النقل سرعة التدخل بإصلاح الطريق ومتابعة جودته وفق المواصفات والمقاييس المفروضة على الشركات المستلمة لمشاريع الطرق ومحاسبة من يتجاوز ذلك ويعرض أرواح المواطنين للخطر، وموضحين ان الطريق حديث الإنشاء ولم يمر عليه الكثير من الوقت حتى يتهالك بهذه السرعة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10090
منذ 53 دقيقة
لا تخاف أيها المواطن في أي مكان على هذه المملكة .. محمد بن سلمان .. جاهز ومستعد ويقظ ولن يمر اسبوع على أبعد تقدير إلا وطلبك أخذ مجراه ومسراه ومبتغاه .. انتظر ٧ أيام وسترى . هنا على صدى رجع الصدى من قائد شاب فذ لا مثيل له على مدى ١٠٠ عام غير جده المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم

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د محمد ماجد بخش
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بيت العمر سهله لكم طويل العمر من قدكم يا بختكم يا هلا بشمال الرياض
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