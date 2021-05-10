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بالفيديو.. إبراهيم هزازي: بانيغا هدم كل طموح نادي الشباب

منذ ساعة
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بالفيديو.. إبراهيم هزازي: بانيغا هدم كل طموح نادي الشباب

نواف السالم (صدى):
تحدث لاعب الاتحاد السابق إبراهيم هزازي، عن الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب، مؤكدًا أنه حطم كل طموح ناديه.

وقال هزازي في مقطع فيديو: "بانيغا معليش مع إحترامي لاعب كبير، لكن تصرفك ماهو تصرف لاعب كبير لإنك هدمت مخطط وطموح نادي الشباب، يعني لو كان لاعب سعودي بدل بانيغا أقسم بالله العلي العظيم معاد يلعب مره ثانية وأنا اتحمل كلامي".

وكان الأرجنتيني إيفر بانيغا تعرض للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الهلال والمؤجلة من الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل إيفر بانيغا على إنذارين، الأول بداعي الاحتاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني، والكارت الأحمر.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10090
منذ 38 دقيقة
برهوم تعال سكن الجامعة عندنا ٤ ملاعب .. تعين خير .. تمرن ويصير خير ..

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الثوب جميل .. واللي لابسه إنسان ذوق .. ومتحدث جيد جدا

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