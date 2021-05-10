بالفيديو.. إبراهيم هزازي: بانيغا هدم كل طموح نادي الشباب

نواف السالم (صدى):
تحدث لاعب الاتحاد السابق إبراهيم هزازي، عن الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب، مؤكدًا أنه حطم كل طموح ناديه.
وقال هزازي في مقطع فيديو: "بانيغا معليش مع إحترامي لاعب كبير، لكن تصرفك ماهو تصرف لاعب كبير لإنك هدمت مخطط وطموح نادي الشباب، يعني لو كان لاعب سعودي بدل بانيغا أقسم بالله العلي العظيم معاد يلعب مره ثانية وأنا اتحمل كلامي".
وكان الأرجنتيني إيفر بانيغا تعرض للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الهلال والمؤجلة من الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل إيفر بانيغا على إنذارين، الأول بداعي الاحتاك، والثاني بعد أن رمى الكرة بوجه حكم المباراة، الذي أعطى له الإنذار الثاني، والكارت الأحمر.