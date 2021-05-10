أمين عام الأمم المتحدة يحث إسرائيل على ضبط النفس

جنيف (صدى):
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأحد، إسرائيل على الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.
وأعرب جوتيريش عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها.
كما حث جوتيريش على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه.
وتصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وغزة طوال شهر رمضان وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازلهم يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.