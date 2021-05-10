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4 جامعات سعودية تتصدّر قائمة الجامعات الأفضل عالمياً والمراكز الأولى عربياً

منذ 36 دقيقة
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4 جامعات سعودية تتصدّر قائمة الجامعات الأفضل عالمياً والمراكز الأولى عربياً

الرياض (صدى):
حققت أربع جامعات سعودية إنجازاً علمياً وتقدماً أكاديمياً وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية (شنغهاي)، حيث تصدّرت الجامعات السعودية قائمة الجامعات الأفضل عالمياً، والمراكز الأولى عربياً في التصنيف على التوالي للعامين 2019 و2020، متفوقةً بذلك على نظيراتها في العديد من الدول، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تجده مؤسسات التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، واستقطاب الأعضاء المميزين عالمياً.

ويضاف ذلك الإنجاز الوطني إلى ما رمت إليه مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تصدّرت أربع جامعات سعودية قائمة أفضل الجامعات في المنطقة العربية لعام 2020م؛ وفقاً للتصنيف العالمي "شنغهاي"، محتلةً بذلك المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي في مجالات العلوم الطبيعية، والأحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الهندسة، والعلوم الصيدلانية.

ووضع التصنيف "شنغهاي" جامعة الملك عبدالعزيز على المرتبة 101-150 بين دول العالم، فيما حصلت جامعة الملك سعود على المرتبة 151-200 عالمياً، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201-300، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401-500 عالمياً.

ويُعرف تصنيف " شنغهاي" العالمي بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)، حيث يعتمد التصنيف على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، كفاءة أعضاء هيئة التدريس، مخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 23 دقيقة
واحد شنغهاي سخن بدون شكر. وصلحه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 22 دقيقة
لا يليق بنا غير مركز ١-٥٠ وهذا ممكن ؟؟ ولكن !!
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 20 دقيقة
تمثيل العناصر كمتتالية ومتواليات داخلة في المتتالية كل عنصر يمكن أن يمثل نقطة تتابع ونقطة توالي كذلك يمثل العنصر المتتالي لعنصر آخر متتالي
تواليا بحيث تصبح الفترات المتوالية تتبع التوالي الخاص الممثل للتتابع دون التقيد بفترات التوالي إذ ينوب عن التتابع فترة التمثيل للمتوالية وتكون ضمن فترة التتابع الممتدة الممثلة لثقل العنصر دون التأثير على أو الالتزام بالفترات المتوالية وللحديث شجون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 19 دقيقة
د محمد ماجد بخش الذي غير مفهوم الروابط الكيميائية ولم يلق استجابة بل لقي ما لقيه وهو وسط زملائه وتلامذته وبعض أساتذته فهل كان عليه المغامرة والبدء في إطفاء النار من جوف الحريق . لم يجد مشجعا ولا محفزا بل وجد ما وجد وهو وسط محبيه وأهله . هل عليه ابتلاع هذا الكم من القهر والاستدارة ١٨٠ درجة أم أنه سيبقى يطبخ على نار هادئة حتى ال-ما-لا-نهاية . وحدات الإلكترونات الممثلة للارتباط في الذرة مجرد وحدات تمثيل الاتصال بالفراغ المحيط للكتلة بوحدات الكتلة الرابطة الممثلة بوحدات تمثيل الاتصال بالثقل في مجموع مكمل معاكس ممثل لبناء الثقل الفراغي المحوري على مستوى مجموع ذرات العنصر الافتراضية المتاخمة الممثلة بمجموع الوحدات الممثلة لذرات العناصر في دورة تمثيل الثقل الرابط المحددة بدلالة الثقل العددي البنائي المتصاعد إنها الحقيقة التي بحثت فيها ٢٦ عاما متواصلة فلا تتركوني كمدا وحسرة على كل تضحياتي في سبيل كشف ألغاز كيمياء الكم التي وجدناها تدرس على طريقة خارطة الألغام وكل خطواتها محددة وكأنها الطريق الوحيدة والفهم الأول الأمثل المحكم الإغلاق الذي لا تخر منه المياه.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 16 دقيقة
الوقت والمكان والأريحية كلها متوفرة والمجال فسيح والميدان يا حميدان والمية تكذب الغطاس والمحاولات جادة والعمل مرهون والواقع مجروح والقادم أجمل والعوض على الله والجمال جمال الروح والماء يروي البساتين والزهور تتحدث إلينا ومعنا في الربيع والربيع قادم باستمرار ومتجدد ودائما ما يطل علينا بابتسامة فريدة لا مثيل لها ويشهد الله ما شيء أصفى للنفوس من إطلالة الربيع بارك الله لنا في ربيعنا وحفظ لنا كل ما ومن نحب لأن المحبة وصل وثمر والأجمل دائما أن تتسع صدورنا وقلوبنا وعقولنا للأفق البعيد الذي يكشف لنا ويحقق لنا المزيد كل عام وأنتم بألف خير وعافية ونهضة وازدهار وسلام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 15 دقيقة
بين الوزن والحجم الكثافة لكن الكثافة المغناطيسية هي الوزن في فراغ جديد نتيجة انضغاط الذرات في مجموع مغناطيسي وليس لها علاقة بالوزن فقط فهي علاقة ثقالية فراغية خاصة بالنسبة المحددة للفراغ الممثل للثقل على مستوى الفراغ المرافق للثقل وليس المجموع الممثل لهما إلا دلالة عددية موحدة خاصة بوحدة العنصر الممثل بعد تمثيل درجة ثقالته العددية ثم الثقالية الفراغية ثم الفراغية ثم درجة الثبات الممثلة للارتباط ثم درجة الثبات المغناطيسي الممثلة بالدرجة المغناطيسية فمجموع الذرات في الوحدة أو الكتلة المغناطيسية يختلف عن مجموع الذرات في الوحدة الثقالية العددية أو الثقالية الفراغية الممثلة لانتظام وحدات ثقالة الكتلة البنائية، إنها عملية مهمة جدا في فهم آلية وحقيقة البناء الذري للعناصر ووحدات العناصر الممثلة للوحدات الثقالية والوحدات المغناطيسية بدلالة الثقالة المحورية المشتركة الممثلة للثقالة المغناطيسية بدلالة ثقالية فراغية عددية تبدو بنائية على الأساس المحوري لكنها تمثل عملية انتقال من تمثيل ذرات العناصر إلى تمثيل ذرات العنصر الممثل لمركز وحدة المجموع والذي ينقسم إلى محيط مكافيء ومركز ثقل مكافيء بدلالتين ممثلتين الأولى دلالة ثقالية رابطة والثانية دلالة مغناطيسية محورية لوحدة مجموت ذرات الارتباط
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 13 دقيقة
أعظم فترة توالي هي الفترة ١٨ في العناصر إذ لا زيادة إلا وتكون في إطار الثقل الفراغي العددي الممثل لدرجة الثقالة الفراغية البنائية وذلك على مستوى وحدات العنصر الممثلة بوحدات العناصر وأما التحديد بفترة الثقل الفراغي الممثل للثقل المغناطيسي البنائي فهو امتداد ممثل لأقصى درجة ممثلة لأحد العناصر بدلالة فترة التوالي التي قد تتداخل فتراته إذا ما قورنت بفترات تمثيل التتابع لذلك نتج لدي جدول دوري دوري من ١٢ مجموعة وآخر من ١٤ مجموعة حيث يراعي فهم ترتيب العناصر ماهية الوحدات الممثلة للفترات الممثلة لدورية العناصر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 11 دقيقة
في الذرات وفي العناصر تحل وحدات الكتلة العددية محل وحدات الكتلة الذرية بمعنى تتساوى ذرات العناصر في مثيل مجموع أعداد الكتلة ولكن الكتلة الثقالية المغناطيسية تأخذ صورة تمثيل محيط الذرة بقدر الحيز الذي كانت تشغله وتمثله في وحدة العنصر الافتراضية الممثلة لوحدة العنصر الممثل بحيث تمثل ذرة العنصر لمحيطها الممثل بمجموع ذرات العناصر في الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية وأما نظرية التركيب الذري للعناصر فهي نظرية مغلوطة أو مفهومة بشكل لا يتفق مع الواقع حيث الطرائق لا تمثل الحقائق..

تمثيل - وحدات العناصر العددية، - لدرجات - ثقل ذرات العناصر، - هو تمثيل بنائي موحد لدرجة الثقل بواسطة محيط وحدة تمثيل مركز الثقل الموحد وهي نقطة محورية مشتركة - تمثل لجميع العناصر في - ذرة العناصر الموحدة ! وهي ما تسمى شبيهات ذرة الهيدروجين. إنها الحقيقة المغناطيسية للكتلة الذرية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 9 دقائق
تبين اختلاف درجة اتصال الذرة بمثيلاتها واختلاف تلك الدرجة باختلاف تنوع وتعدد محور الاتصال لكل ذرة على حدى بمغناطيسية محددة محسوبة بحساب محيط الفراغ الذي يحدد وحدة الأعداد الممثلة للجزيء وبهذا فإننا نرسم لوحة وطنية للعلم والعالم تشير إلى أن النيوترونات في قلب النواة هي ما يتحكم في محيط الذرة من خلال وحدة وثبات مجموع ذرات العناصر حول ذرة تمثيل لها بمعنى أن لا ترتيب للبروتونات كما أعلنت اليابان قبل عام ولا تمثيل حقيقي لترتيب الإلكترونات كما هو سائد وذائع وكم هو رائع أن نطلع العالم أن تمثيل تأثير النيوترونات هو على مستوى وحدة المجموع النووي في وحدة مجموع الذرات وليست المسألة ترتيب خاص داخل الذرة بل هو ترتيب خاص أيضا ولكن في وحدة العنصر ووحدة العنصر الممثل.

تستطيع الأنوية عكس إشارتها وتغيير دورها من ارتباط لآخر في الذرات. لغز تم حله في كيمياء بخش التي أخذ فيها الدكتوراه في ٢٠ دقيقة بعد تقديم ستة رسائل دكتوراه في رسالة واحدة
محايد
محايد عدد التعليقات : 20
منذ 9 دقائق
د محمد ماجد بخش
لا تطرق الابواب هكذا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 7 دقائق
حصر العناصر في الأعداد الذرية الممثلة والتي تمثل بالأعداد الصحيحة جعل العناصر تختلف عن النظائر وألحقها بها يمنة ويسرة والواقع أن النظائر هي عناصر أيضا ويمكن استقلالها في كيمياء خاصة بدلا أن تكون تابعة للعنصر واختلافاتها تدرج تحت ما يسمى بالتأثير النظائري أو التأثير النظائري الجديد (تأثير بخش الذي أعلن في فانكوفر- كندا ١٩٩٦م) عموما لا أرى في العدد الذري ذريعة لتحديد العناصر بالعدد ١١٨ إلا من حيث وفائدة الاحتفاظ بوحدة العنصر كوحدة ذرية في تمثيل التعامل العددي المغناطيسي المحدد لمجموع ذرات العنصر حول ذرة العنصر فإذا أسقطنا التركيب الإلكتروني المزعوم كانت فرصة إضافة عناصر بينية جديدة في عددية ذرية غير العدد الذري وهي عددية الثقالة بحيث نستطيع إضافة عنصر أو أكثر ونختار موضعه ورقمه التسلسلي الجديد بعد إزاحة ما يليه وتسميته رياضينيوم وجدتينيوم وظهرانيوم وتبوكنيوم وهكذا ونحن عندنا عنصر " نيوم " وهو يشمل كل عناصر الجدول ولسنا بحاجة رغم قدرتنا على رفع مجد جديد لنا بمسمى أو آخر رغم إمكان ذلك علميا وبشكل حاسم.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 6 دقائق
سبب تكرار خواص العناصر حسب د بخش هو الثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لوحدة العنصر بدلالة عدد وحدات الكتلة الذرية الممثلة لمحيط نواة ذرة العنصر الممثل وهذا الاكتشاف هو أساس تصنيف العناصر الكيميائية وهذه الفكرة الحقيقية هي الأنسب والأغلب ولا تتعارض مع تطور تاريخ الجدول الدوري للعناصر الحافل على مدى مائة وخمسون عاما
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ 4 دقائق
الجزم والتأكيد والإقرار التام بأن الثقل المحوري العددي عموما هو ثقل مغناطيسي وهو ثقل فراغي عددي معني بوحدات الثقالة البنائية الممثلة للدرجات القياسية المغناطيسية وليس كل وحدة ثقالة عددية أو وحدة ثقل فراغي ممثلة هي وحدة قياسية مغناطيسية تجمع بين تمثيل محاور جميع ذرات العناصر في تمثيل درجتي الثبات الرابط الثقالي والمغناطيسي بدلالة قياسية ممثلة بوحدات الثقل المحوري العددية التي هي وحدات الثقالة على مستوى مجموع الذرات المكافيء الممثل للكتلة المغناطيسية المكافئة من عنصر لآخر والجدير ذكره في تمثيل توحيد محور تمثيل الذرات والعناصر ليس هو عدد وحدات العناصر ولا عدد الذرات لكن هو وحدة الذرة وما حولها من الذرات في تمثيل وحدة العنصر الممثل بدلا من تمثيل وحدة العنصر. وهذه هي العالمية التأريخية القادمة كحقيقة علمية مؤكدة جامعة شاملة للكتل الذرية أو الكتل النووية في القرن ٢٢
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10041
منذ دقيقتين
مركز الذرة هو النواة. والنواة هي تمثيل وحدة مجموع مرتبطة بتمثيل وحدة العنصر النووية وهي مجموعه الذري المكافيء للثقل الفراغي العددي الممثل للثقل المحوري بدلالة ثقالية . هنا مربط الثقالة حيث وحدات العناصر العددية التي تمثل العدد الذري للعنصر هي وحدات كتلة مجموع الذرات المكافئة للدرجة والوحدة المغناطيسية وهي الفراغ المحدد لمجموع الثقالة حول وحدة الثقل وهذه هي محورية الكتلة النووية التي تمثل للكتلة الذرية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
مركز الذرة هو النواة. والنواة هي تمثيل وحدة مجموع مرتبطة بتمثيل وحدة العنصر النووية وهي مجموعه الذري المكافيء للثقل الفراغي العددي الممثل للثقل المحوري...
د محمد ماجد بخش
الجزم والتأكيد والإقرار التام بأن الثقل المحوري العددي عموما هو ثقل مغناطيسي وهو ثقل فراغي عددي معني بوحدات الثقالة البنائية الممثلة للدرجات القياسية المغناطيسية...
د محمد ماجد بخش
سبب تكرار خواص العناصر حسب د بخش هو الثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لوحدة العنصر بدلالة عدد وحدات الكتلة الذرية الممثلة لمحيط...
د محمد ماجد بخش
حصر العناصر في الأعداد الذرية الممثلة والتي تمثل بالأعداد الصحيحة جعل العناصر تختلف عن النظائر وألحقها بها يمنة ويسرة والواقع أن النظائر هي عناصر...
محايد
د محمد ماجد بخش لا تطرق الابواب هكذا

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