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خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن دون 15 عامًا عبر "أبشر"

منذ ساعة
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خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن دون 15 عامًا عبر "أبشر"

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عامًا.

وبينت أن أول خطوة تكون عن طريق الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة "أبشر"، ثم القائمة الرئيسية "الخدمات الإلكترونية"، واختيار خدمات أفراد الأسرة.

ثم اختيار تجديد جواز السفر السعودي، ثم تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه ستظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته، ويتم الضغط على "التالي"، بعد تتحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز، ثم رفع صورة حديثة وفقا للشروط الموضحة في المنصة، ثم الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.

ابشر
جواز السفر

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