نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العثيم: الدولة لم توجهنا بشأن مقاطعة المنتجات التركية

منذ 23 دقيقة
1531
1
العثيم: الدولة لم توجهنا بشأن مقاطعة المنتجات التركية

عادل الحربي (صدى):
صرح رجل الأعمال عبدالله العثيم، بأن مقاطعتهم للمنتجات التركية والدنماركية كانت من منطلق وطني وديني وتنفيذا لرغبة العملاء.

وأكد العثيم أنه لم ترد أي توجيهات من الدولة بشأن مقاطعة منتجات أي دولة، ضاربا مثالا بالبضائع الدنماركية.

وقال العثيم: "كيف في الدنمارك يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتركهم ونحط بضاعتهم على الرفوف"، مشيرا إلى أنه قبل المقاطعة طالبوا الشركة بإصدار بيان توضيحي، لكنهم بطيئين في اتخاذ القرار فاضطروا للمقاطعة تنفيذا لرغبة العملاء.

وأضاف: "لم يرد لنا في يوم من الأيام أي توجيه من الدولة للمقاطعات، ونحن كإدارة لا يمكن نقاطع أي منتجات أو أي شركة، هذا ليس نهجنا، نحن نحقق طلب الزبون وليس طلبات الإدارة فالمقاطعة تتم بناء على رغبة عملائنا".

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9366
منذ 6 دقائق
كان الفندق في أبها البهية . زمان والله عن أيام ابن بطوطة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
كان الفندق في أبها البهية . زمان والله عن أيام ابن بطوطة
شرحبيل
متى طلع شنبك
د محمد ماجد بخش
تقابلنا في مصعد فندق الخميس بعد انتهاء العشاء وذهاب كل منا إلى جناحه. ليتني استمريت في الاستثمار النقدي طويلا لأكمل أبحاثي دون خذلان إبان...
عدو الخونة
هذا هو الطبيب الذي شخص شخص حالة عيد اليحي الباطنية (بمخش البسة) وساهم في استمرار حالته الى ان كشف عند طبيب اخر متفرغ لمهنته...

أخر الأخبار

النمر يكشف أسباب إصابة الشباب بجلطات القلب
النمر يكشف أسباب إصابة الشباب بجلطات القلب
منذ 8 دقائق 1301
العشر الأواخر وليلة القدر
العشر الأواخر وليلة القدر
منذ 13 دقيقة 194
العثيم: الدولة لم توجهنا بشأن مقاطعة المنتجات التركية
العثيم: الدولة لم توجهنا بشأن مقاطعة المنتجات التركية
منذ 23 دقيقة 1534
هل تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية؟.. الصحة ترد
هل تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب وجود أضرار جانبية؟.. الصحة ترد
منذ 35 دقيقة 1841
بدر الصقري : تواجد علي البليهي في الهلال بدعوة والدين
بدر الصقري : تواجد علي البليهي في الهلال بدعوة والدين
منذ 37 دقيقة 472
خالد الغامدي : النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب " تجميع اللاعبين "
خالد الغامدي : النصر نافس على الهبوط هذا الموسم بسبب " تجميع اللاعبين "
منذ 39 دقيقة 360
طارق النوفل : هذه رسالتي إلى جمهور الأهلي وإدارته في موضوع هيثم عسيري
طارق النوفل : هذه رسالتي إلى جمهور الأهلي وإدارته في موضوع هيثم عسيري
منذ 40 دقيقة 294
شاهد..رسالة مخرج "طاش ما طاش" لتركي آل الشيخ بعد إرساله للعلاج في الخارج
شاهد..رسالة مخرج "طاش ما طاش" لتركي آل الشيخ بعد إرساله للعلاج في الخارج
منذ 42 دقيقة 824
خالد الغامدي: خرجت من النصر بسبب الشخصنة.. والهلال هو الزعيم العالمي
خالد الغامدي: خرجت من النصر بسبب الشخصنة.. والهلال هو الزعيم العالمي
منذ ساعة 2297
"الموارد البشرية" تضبط أكثر من 1800 مخالفة لأنظمة العمل في مناطق المملكة
"الموارد البشرية" تضبط أكثر من 1800 مخالفة لأنظمة العمل في مناطق المملكة
منذ ساعة 1542